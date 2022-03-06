俄烏戰爭已達10天，烏克蘭仍在難苦的對抗當中，雖然俄軍表示再擊落4架烏克蘭戰機，但是外界更在乎俄羅斯的損失。據說到這個周末，俄羅斯已有各式戰機與直升機遭到擊落，而且烏克蘭軍民同胞善用網路多媒體，將俄軍航空器的擊落過程，以及被俘飛行員的影片給流傳出來，使外界更傾向相信烏克蘭的戰報。

戰區(The Drive-Warzone)報導， 軍事部落格「劍羚」(oryxspioenkop的)研究團隊滙整各方訊息，他們認為這個周本俄羅斯損失了許多作戰飛機，包括1架Su-30SM側衛式( Flanker)、2架Su-34後衛式(Fullbacks)、2架Su-25蛙足式(Frogfoots)， 以及2架Mi-24/Mi-35雌鹿(Hind)攻擊直升機、2架Mi-8河馬(Hip)運輸直升機，和1架Orlan無人飛機。

Ukraine War - Russian MI-24 Hind Helicopter Downed By Frontal Hit Of Ukrainian Anti-Air Missile

烏克蘭軍方很可能是憑藉單兵肩射型防空飛彈，或是野戰機動型防空系統。最近一段擊落俄軍Mi-24/Mi-35攻擊直升機的影片在網上流傳；另外烏克蘭前總統波羅申科(Petro Poroshenko)也與一名名叫阿伯特(Albert )的烏克蘭士兵一起錄製一段影片，據說士兵是用9K38(北約稱SA-18「聖杯」Igla)，擊落1架Su-30SM 。

Definite list of Russian Air Force losses over #Ukraine in the past 26 hours:



- 1x Su-30SM multirole aircraft (pictured)

- 2 Su-34 strike aircraft

- 2 Su-25 close air support aircraft

- 2 Mi-24/35 attack helicopters

- 2 Mi-8 transport helicopter

- 1 Orlan-10 UAV pic.twitter.com/I2JIj19BUD — Oryx (@oryxspioenkop) March 5, 2022

克里姆林宮方面聲稱，烏克蘭當局在馬里烏波爾(Mariupol)阻止平民離開，指責他們把民眾扣為戰爭人質，試以人體盾牌阻止俄羅斯的轟炸。英國表示這是俄國在試圖轉移話題，因為俄軍在烏克蘭的戰爭，才是導致平民傷亡的主因。

Дев’ять літаків та гелікоптерів Росії збито за 24 години, серед них один з найновіших російських Су-34 в Чернігові.🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DDUSn1Xe4w — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) March 5, 2022

烏克蘭各地的戰鬥仍在繼續，有些即使被俄羅斯軍隊佔領的城市（例如南部的赫爾松、馬里烏波爾），也不斷有烏克蘭市民對俄軍表示抗議的做法。