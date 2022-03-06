金門塔山發電廠「金愛你 樂無比」環島公益音樂會帶來歡樂，最終場今天下午在金沙鎮陽翟大街展開，悠揚音符穿越大小巷弄，讓穿梭來去的假日遊客感受到島嶼優閒氣氛。
塔山電廠薩克斯風社同仁今天邀請家扶中心木箱鼓才藝隊一起演出，充滿韻律、節奏的樂聲，不斷拍打陽翟大街的紅磚老牆，吸引不少遊客同框合照，留下不一樣的金門遊體驗。
塔山發電廠在公益音樂會演出，替弱勢團體募款的同時，也同步舉辦節電宣導抽獎活動，希望結合社會大眾的力量，一起為弱勢族群發聲外，也籲請大家珍惜電力能源，攜手建構金門美好家園。
金門塔山發電廠「金愛你 樂無比」環島公益音樂會帶來歡樂，最終場今天下午在金沙鎮陽翟大街展開，悠揚音符穿越大小巷弄，讓穿梭來去的假日遊客感受到島嶼優閒氣氛。
塔山電廠薩克斯風社同仁今天邀請家扶中心木箱鼓才藝隊一起演出，充滿韻律、節奏的樂聲，不斷拍打陽翟大街的紅磚老牆，吸引不少遊客同框合照，留下不一樣的金門遊體驗。
塔山發電廠在公益音樂會演出，替弱勢團體募款的同時，也同步舉辦節電宣導抽獎活動，希望結合社會大眾的力量，一起為弱勢族群發聲外，也籲請大家珍惜電力能源，攜手建構金門美好家園。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。