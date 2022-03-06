塔山電廠薩克斯風社同仁今天邀請家扶中心木箱鼓才藝隊一起演出。（塔山電廠提供）

塔山發電廠在公益音樂會演出，替弱勢團體募款的同時，也同步舉辦節電宣導抽獎活動。（塔山電廠提供）

塔山電廠希望結合社會大眾的力量，一起為弱勢族群發聲外，也籲請大家珍惜電力能源，攜手建構金門美好家園。（塔山電廠提供）

金門塔山發電廠「金愛你 樂無比」環島公益音樂會帶來歡樂，最終場今天下午在金沙鎮陽翟大街展開，悠揚音符穿越大小巷弄，讓穿梭來去的假日遊客感受到島嶼優閒氣氛。

塔山電廠薩克斯風社同仁今天邀請家扶中心木箱鼓才藝隊一起演出，充滿韻律、節奏的樂聲，不斷拍打陽翟大街的紅磚老牆，吸引不少遊客同框合照，留下不一樣的金門遊體驗。

塔山發電廠在公益音樂會演出，替弱勢團體募款的同時，也同步舉辦節電宣導抽獎活動，希望結合社會大眾的力量，一起為弱勢族群發聲外，也籲請大家珍惜電力能源，攜手建構金門美好家園。