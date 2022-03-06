深坑區公所婦女節活動結合「新北市關懷鄉福利大車隊」，讓婦女節更有意義。（深坑區公所提供）

新北市社會局補助社團法人玉山菊元協會辦理「新北市關懷鄉福利大車隊」，今（6日）結合深坑區公所婦女節活動，出動行動銀髮俱樂部專車、行動玩具車、早療行動車、雙和醫院社區小粉紅醫療專車、毛寶貝行動醫療車等6部專車前進深坑區，以行動式服務團隊概念，一次滿足家庭的多元需求，也讓婦女節更有意義。

玉山菊元創辦人承澐老師表示，這次結合6台車提供的服務相當多元，「行動銀髮俱樂部」除讓阿公阿嬤能用車上的卡拉OK高歌一曲外，也可利用遠距諮詢、生理量測設備，為健康把關；「行動玩具車」帶來二手玩具，讓小朋友玩的不亦樂乎。

此外，「早療行動車」為親子演示透過玩具的操作，觀察兒童的發展；「社區小粉紅醫療專車」整合乳房攝影、子宮頸抹片、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢及成人健檢等，守護市民健康；「毛寶貝行動醫療車」可提供毛寶貝疫苗接種、簡易手術、慢性病治療、照顧諮詢等。

社會局副局長吳淑芳表示，「關懷鄉親福利大車隊」從深坑區出發，未來將推動到新北市29區，以行動式服務團隊概念，一次滿足兒童、少年、婦女、長者、新住民、身心障礙者乃至家庭的多元需求，深入照顧新北市民。

深坑區長黃美華說，國際婦女節是表彰女性在各領域有重要貢獻的專屬節日，這次邀請區內婦女代表們穿著旗袍走秀，除了感謝她們對家庭、工作的努力，同時也展現她們的自信與美麗，讓婦女朋友有個愉快的節日。