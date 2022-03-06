俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，烏克蘭依舊以驚人的力量頑強抵抗著侵略。專家認為，烏克蘭與俄羅斯早晚會達成協議，但它必須由非常不同的行為者促成，北京適合擔任調解人的角色，能對普丁施加影響力。如果烏克蘭還能撐一周，普丁就有可能接受妥協方案。

《德國之聲》引述德國弗里德里希．亞伯特基金會基輔辦公室負責人羅提希（Marcel Röthig）說：「每場戰爭都有結束的一天，並通常會在談判後達成協議。我深信，烏克蘭和俄羅斯早晚會達成協議，俄羅斯和西方之間也可能會達成協議。不幸的是，情況還遠未到這一步。」

報導說，烏克蘭和俄羅斯已在白俄羅斯舉行過2輪談判，雙方曾就設置撤離平民的「人道主義走廊」問題達成一致。烏克蘭總統澤倫斯基再度公開表示，願與俄總統普丁直接談判。然而迄今，普丁似乎只對同美國總統拜登直接談判有興趣。

至於誰能讓普丁坐到談判桌前來？羅提希認為，此類談判可由非常不同的行為者促成，例如以色列、土耳其、芬蘭、聯合國或歐盟特使，北京亦可扮演調解人角色，對普丁施加一定影響。他指出，「中國對不穩定的歐洲和不穩定的市場沒有興趣。中國是俄羅斯僅存的主要經濟夥伴，普丁迫切需要中國的支援。」

歐洲智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）高級研究員格雷塞爾（Gustav Gressel）表示，到目前為止，普丁似乎對最高級別的談判完全不感興趣。若俄軍仍難以占上風，則普丁受到的壓力就會越來越大。他強調，「如果烏軍還能堅持一星期左右，就將有機會看看普丁是否會同意眾多妥協方案中的一個。」

俄羅斯是否可能被迫完全撤出？報導表示，如果烏克蘭軍隊繼續對入侵方造成重大傷亡，普丁便可能會被迫這麼做。格雷塞爾以當年俄羅斯對丹麥的攻擊為例指出，「我們應記得，史達林不是一個重視人類命運的人，但40天後，他停止了對芬蘭的進攻。對大國蘇聯來說，當時損失太大，未能迅速征服芬蘭，讓它難堪。」制裁和俄羅斯經濟崩潰可構成迫使普丁重新考慮其目標的另一因素。如果他失去部分俄羅斯精英的支援，或俄羅斯國內有更多人加入反戰運動，也可能迫使他撤軍。

羅提希指出，若達成協議，烏克蘭未來可能會實行聯邦制，或是放棄部份領土，以被迫放棄加入北約的願景。

觀察家認為，目前看來，俄軍更有可能經由一場血腥戰爭征服烏克蘭的大部分地區。即便如此，最終仍會有和平的一天，只不過會是莫斯科條件下的和平。這樣的和平將非常脆弱，並可能導致一場長期遊擊戰──前蘇聯在阿富汗曾有此經歷。