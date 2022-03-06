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「輕功水上漂」在武打電影裡是神奇的功夫，有名網友在臉書分享一部影片，國外某家族聚會上，有幾隻家犬在嬉戲，突然1隻邊境牧羊犬以「輕功水上漂」之姿越過泳池，眾人看見表示驚奇；但網友認真觀看發現泳池水面有片網子，邊境牧羊犬是踩踏網子越過泳池，這厲害的動作一出，網友也稱「 這狗絕對有去少林寺當過和尚」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並分享一部國外影片，從影片內容得知一群人在游泳池邊聚會，有三隻狗在一旁嬉戲，首先看見白色小狗繞過人群從泳池邊走過，突然有隻邊境牧羊犬以「輕功水上漂」踏水方式越過泳池，正在聚會的一群人看見後愣住表示驚訝。

家族聚會有隻邊境牧羊犬以「輕功水上漂」之姿越過泳池；網友稱奇有去過少林寺。（翻攝自爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛表示「太神了」、「失傳已久的輕功水上飄」、「好帥」、「好厲害」、「大家傻眼」、「 這狗絕對有去少林寺當過和尚」、「我驚呆 哈哈哈哈」、「失傳已久草上飛」、「動作真敏捷 一兩秒就過了」、「不可思議」。

其實有網友認真觀看影片，發現水面上有片網子，邊境牧羊犬是踩踏網子越過泳池，「水面上有網子撐著」、「就有網子阿，沒太重，點跳的概念」、「泳池沒開放，封了一張大網，只是跑在網子上」、「雖然上面有網子罩著，可是這狗還是很厲害」。