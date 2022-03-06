大有分隊為維護展區安全，至展區現場進行災害搶救演練。（大有分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

2021＋桃園地景藝術節將於11日登場，以「都會綠洲，親山近水」為主題，展開一系列活動，活動為期17天。由於展區鄰近南崁溪，桃園市政府消防局第一救災救護大隊大有分隊6日全員出動執行災害搶救演練，維護民眾看展的安全。

大有分隊分隊長蘇翊瑄指出，分隊為維護展區安全，至現場進行災害搶救演練。由於展區鄰近南崁溪，6日模擬民眾在溪邊行走時不慎失足跌落，分隊派出1組救援人員至下游架設攔截繩，若溺者無法順利抓取救生器具導致繼續往下游漂浮，攔截繩即可作為第2重確保使用。

另組人員則將拋繩袋高拋至溺水的遊客身邊，待溺者抓取後再利用浮水繩索將溺者拖拉至安全地點上岸，最後1組則是由救援人員3人1組，運用團體渡河的方式接近溺者，並將溺者保護於後方避免遭水流沖走。待溺者順利救上岸後，救護人員迅速評估患者意識狀態及生命徵象，給予適當處置並盡速送醫。

另外，火災搶救部分，消防人員抵達現場後便迅速部署水線並攜帶破壞器材至起火處所準備破門入室搶救，外圍也架設2水線進行周界防護，避免火勢擴大，且因現場消防栓距離較遠，消防人員使用鄰近南崁溪水源進行抽水，以確保前方車輛水源不虞匱乏。

蘇翊瑄表示，2021＋桃園地景藝術節即將隆重登場，消防局每日皆會有人員負責活動的輪值，希望活動能順利圓滿的完成，但該展區因鄰近危險水域且遊客眾多，若不幸發生人員溺水案件，周圍民眾可依照「叫叫伸拋划」的口訣給予協助，提醒民眾切勿自行下水救援，避免發生危險。