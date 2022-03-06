蔡英文總統今天出席民進黨舉辦的「2022國務青旗艦營」結業式，邀請年輕世代加入民進黨。（民進黨提供）

蔡英文總統今天出席民進黨舉辦的「2022國務青旗艦營」結業式，邀請年輕世代加入民進黨。她說，民進黨從執政經驗中學到，政治終究是要回歸人民的日常生活，任何改革理想、價值，也一定要深入到地方才有可能成功。今年底將舉辦地方選舉，「歡迎各位更進一步投入年底的選舉工作」。

蔡英文今天在結業式中致詞表示，她跟黨務主管說，民進黨今年底的選戰政策和選舉策略要找年輕人幫忙整理，很高興看到年輕世代能夠聚焦公共政策議題上，這跟「學運世代」很不一樣，「學運世代」尋求的是體制的改變，但台灣已經走到民主時代，年輕人關注的是公共議題和公共事務，這是一個很好的發展。

她說，最近這段時間因應國內外情勢變化，執政團隊非常忙碌，這周就有兩組來自美國的訪團先後來到台灣，因為國安和外交工作相當重要，民進黨做為執政黨更要持續主辦營隊，訓練更多的年輕人才，一起治理我們的國家。

蔡英文指出，民進黨這次的「國務青旗艦營」，以「地方治理、根基永續」為主題，希望傳達地方政治和基層民主的重要性，因為我們從執政經驗中學到，政治終究是要回歸人民的日常生活，任何改革的理想、價值，也一定要深入到地方才有可能成功。

她聽了幾組團隊講到重要政策，都能夠從地方需求、從生活面來出發，「這就是民主社會的重大發展」，地方層級的內政改革要做好，台灣的民主才能穩健前進，這就是支撐台灣國際地位最關鍵的基礎。

她肯定台灣年輕世代，對於內政議題和地方治理都有很好的觀察，相信學員現在對地方治理也有更深入的認識，今年底將舉辦的地方選舉，「歡迎各位更進一步投入年底的選舉工作」，倒不是說要做候選人，「如果有興趣、有潛力的，我們也願意來試一試」。

蔡英文指出，民進黨許多夥伴都是在這個年齡就已投入政治工作，包括很多黨工和黨內幹部、行政團隊年輕一代，很多都從參加這樣的營隊，成為黨內工作幹部或政府團隊幕僚開始，民進黨也有鼓勵年輕人參與中央和地方執政的傳統。

蔡英文列舉基隆的林右昌、桃園的鄭文燦、新竹的林智堅、台中的林佳龍，她說，相信大家都對他們耳熟能詳，他們都是相對年輕的時候就被徵召去選舉，也都有個共同特色，亦即願意在地方打基礎，與地方連結，確實是年輕候選人很重要的元素，這幾位民進黨地方首長都是從年輕世代就參與黨務發展，甚至參與行政團隊，對地方和政策都有很好的掌握，治理成績也都獲得人民的肯定。

她強調，民進黨是不怕給年輕人機會的政黨，因為從實務中累積經驗是重要的改革基礎 ，她也藉此歡迎年輕人加入民進黨，為台灣社會作出改變。