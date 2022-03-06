37歲女星李千那近期忙著宣傳電影《少年吔》的同時，不忘接種第3劑疫苗保護自己，今（6日）她突然接到施打通知，來不及換適合的衣服就出發，她靦腆地向護理師解釋：「我沒有要耍性感的意思」。

李千那今（6日）在社群平台上傳打疫苗的照片，畫面中，她放下一頭烏黑亮麗的及腰長髮，戴著鴨舌帽和口罩，身穿純白T恤，拉下半邊衣袖露出性感香肩和白嫩手臂，表示：「臨時被通知打疫苗，沒穿寬鬆衣服，很害羞的向護士解釋，我沒有要耍性感的意思。」

文中，李千那也提到自己很幸運，「連續三劑都完全無症狀」，可以較安心地開啟電影宣傳的活動，並鼓勵外界打疫苗保護自己和他人，期盼大家都能健康。

網友看完李千那的PO文，紛紛留言：「哈哈哈～千那太可愛了啦」、「性感不用耍啊！本來就性感」、「幸好是女護，如果是男護，鼻血會長流」、「這是～無預警性感」、「三劑無症狀+1」等，女星李宣榕也直呼：「你也太強了～三劑都無症狀」。

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