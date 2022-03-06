牛肉麵是台灣的知名美食，不過有老饕指出，他每次去牛肉麵店都不吃牛肉麵，反而是點另外兩樣東西，他覺得比牛肉麵還好吃一個等級，不但價錢更便宜還得到意外的滿足，甚至形容是「這輩子吃過最香的」。

一名網友在《PTT》興奮表示，意外在牛肉麵店發現他這輩子吃過最香的魯肉飯，水餃也比牛肉麵好吃一個等級，從此之後，他每次去都點魯肉飯加水餃，而且兩樣加起來比牛肉麵便宜又好吃，直呼「大滿足！」

原PO好奇詢問「去牛肉麵店只點魯肉飯、水餃 ok嗎？」並開玩笑說「我會不會哪天被老闆打啊？」貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「哪家啦」、「水餃包牛肉嗎」、「那你會去水餃店點牛肉麵嗎」、「為什麼不行？我也都去pizza店買炸雞啊」、「去炸雞店也是買蛋塔」。

有網友分析「牛肉麵店的水餃真的好吃」、「我也愛牛肉湯餃，有湯、有肉cp值給過」、「有可能啊，魯肉是用牛肉下去滷的」、「牛肉捲餅跟蔥油餅也不錯」、「本來就是為了不吃牛的客人才多賣一些無牛產品，老闆頂多當你不吃牛而已」、「我也是到咖啡廳點咖哩飯」。

不過也有網友不以為然，直指「你應該是真正的財富自由，通常牛肉麵店的水餃比一般店家貴1、2塊」、「水餃才是真的賺錢，老闆巴不得你都點水餃」、「水餃餡肉量可以壓到20%以下，超賺的」。