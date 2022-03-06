俄烏戰火持續干擾國際金融市場，美元、黃金、人民幣的避險功能浮現，從未被視為避險貨幣的澳幣，對美元匯率在近一周內也走升1.43%，外銀分析師認為，澳幣受惠於天然資源價格大漲，但同為商品貨幣的加拿大幣並沒有跟進走升，同期間走貶1.29 ％，反映出澳幣在市場的特有條件。

渣打銀行財富管理指出，俄烏戰爭導至大宗商品價格走強，澳幣對美元匯率持續上漲，突破技術阻力位的0.7315，在技術線圖上的下 一個阻力是0.7365，上周五（3/4）交易日已來到0.738，估計漲勢可能延伸至 0.7485～0.7500。

和澳幣對美元匯率動向近乎相似的紐幣，一周來也上升0.81%。法國巴黎銀行財富管理，在這一波也持正面的看法。除了紐幣也列在商品貨幣之列，法巴團隊認為，還有兩項因素：1、疫情緩解對移動限制解除，紐西蘭經濟可望持續復甦，2、紐西蘭央行持續升息循環，且不排除在下一次會議升息50個基點。

這次戰事中，被打扁（貶）的貨幣，以當事國俄羅斯盧布的跌勢最大，跌幅超過30%，而歐俄邊境國家、昔日蘇聯國家的瑞典克朗、匈牙利幣等，近日也跟進大跌。歐洲國家領導貨幣的歐元，為俄羅斯出口支付主要貨幣，對美元匯率近兩天在支撐價位1.082前止跌，3/4來到1.093 。

富蘭克林投顧分析，歐元近週下跌1.79%，歐元表現及前景預估，需注意兩個現象：其一，歐洲對俄羅斯的能源依賴性高，在能源價格走揚下，引發歐元區可能出現「停滯性通膨」的疑慮；其二，歐洲央行(ECB)首席經濟學家Philip Lane重申「過早的貨幣緊縮，將拉高經濟放緩的風險」，降低了ECB在今年內升息的預期，拖累歐元。

渣打財富管理認為，如果戰事沒有其他外交解決方案，恐怕就是持續拖延，這使得歐元還有進一步下跌的可能，2020年的低點1.0635是值得關注的支撐價位。