台電興達電廠345KV開關場3日由於人為操作失誤，造成全台大停電。據官方第一時間調查摘要，台電內部即將疏失指向李姓值班主任「人員操作錯誤」。對此，網紅「宅神」朱學恒表示，「五百四十九萬戶的停電只好怪在你身上啦，李主任」，並感嘆有新三不原則：「不能怪黨，不能怪政策，不能怪領袖」。

據報大停電事故的主因是工程人員維修時場內SF6絕緣體在未回填完成下，即操作隔離開關DS3541，以致三相短路接地事故，造成興達電廠全黑引起連鎖反應。台電內部調查即將疏失指向李姓值班主任「人員操作錯誤」，現場第一時間蒐證照片顯示， 操作面板上編號「3541」號的操作開關，禁止操作的吊牌已被扯掉，但面板上其它開關閥上的吊牌也都還在，遭調查的李姓值班主任為何會在明知不可操作的情況下，還去扯掉有自己名字落款蓋章的吊牌，跳過重覆確認程序，去動開關，造成不可挽回的失誤，必須進一步釐清。

目前該重大疏失指向李姓值班主任「人員操作錯誤」，並稱李員在接受調查時「看不出有自責的反應」，調查人員直言，「台電的管理文化鬆散，工作散慢態度」。而曾誇口保證「台灣不缺電」的經濟部長王美花絕口不提是否該負起政治責任。

所以，「宅神」朱學恒在臉書感慨表示，「很抱歉，不能怪黨，不能怪政策，不能怪領袖」，「五百四十九萬戶的停電只好怪在你身上啦，李主任」。網友留言附和表示：「與高雄氣爆時第一時間的究責手法，如出一轍，看來是sop，人人依此要領」、「可憐啊～基層員工的宿命就是當代罪羔羊。