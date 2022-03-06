「星二代」孫國豪是資深藝人秦漢之子，繼承父親的高顏值也是小男神一枚，因此時常受邀分享他的感情經歷；孫國豪最近就曾上節目透露，20年前他有位穩定交往的女友，沒想到有次當自己走進信義區某酒吧，竟看到女友和別的男性黏TT一起走進廁所，毛玻璃還映照出兩人親吻的投影，女友事後甚至還把那個人帶回香閨，整個過程他親眼目睹：「我整個火冒三丈！」並曝露該男是有名的「龍的傳人」，現場聽了傻眼。

孫國豪上談話節目《今晚開讚吧》時透露，「該任女友」曾到香港短暫發展過演藝事業，當回到台灣後，週末若各自和朋友聚完餐，小倆口便會很有默契地前往信義區某酒吧會合續攤；怎料有次他走進去後，除了看到女友已經在後方包廂，竟還有「龍的傳人」坐在她旁邊。主持人聽了震驚地瞪大雙眼，小禎當場忍不住好奇追問：「是我們知道的那一位『龍的傳人』嗎」，孫國豪也坦承說「對」。

孫國豪曾目睹女友在酒吧廁所激吻「龍的傳人」，當場火冒三丈。（圖／取自Youtube頻道《今晚開讚吧》）

更傻眼的後續發展是，孫國豪當時和女友打了招呼後，女方不但沒有立刻上前說嗨，竟還刻意和他保持距離；不久後，他居然看到女友和那個「龍的傳人」走進不分男女的廁所，由於那間廁所採毛玻璃設計，兩人就站在門後，在廁所外面可以清楚看到兩個人影，「就是貼在一起！」

孫國豪談到該任女友激吻完「龍的傳人」，竟搭車直接帶回女方家。（圖／取自Youtube頻道《今晚開讚吧》）

雖然看到這一幕心中氣炸了，但因為現場還有很多圈內人，孫國豪仍忍住怒氣，回到車上冷靜一下情緒；怎料，這時卻看到女友和「龍的傳人」走出酒吧、並一起上計程車回女方家；當他看到樓上的人影後，直接打電話和女友攤牌：「我知道你們在樓上！」；掛掉電話後，「龍的傳人」就下樓了，對方看到他還尷尬地說：「Sorry, I didn't know」，就快步匆忙離開。事後女友安慰他：「He kisses like a gay（跟他接吻就像跟姊妹親親一樣）」，雖然當下氣消了一半，但後來女方又和前任藕斷絲連，無法忍受的他只好選擇分手，擺脫這位大麻煩。