芝加哥有一對新人昨天才在自家庭院完婚，身為烏克蘭人的新娘瑪麗亞(Maria)計畫明天就飛回家鄉烏克蘭，加入抗俄前線一員，想要貢獻一己之力捍衛家園。

根據美聯社(AP)報導，昨天瑪麗亞與未婚夫（David）在20位親友的見證下共同結為夫妻，當時她表示，再過不久自己即將離開丈夫、離開芝加哥，獨自一人飛往波蘭邊境，最後打算前往烏克蘭支援軍隊作戰。與會朋友還帶了防疫口罩和其他用品要讓瑪麗亞帶回烏克蘭補給。

來自烏克蘭的瑪麗亞先前與父母定居在首都基輔(Kyiv)，直到1991年才舉家搬到波蘭。在奧地利求學時結識前夫，20多年前，兩人決定定居男方生長的城市芝加哥，當時芝加哥堪稱是美國境內烏克蘭人佔第二大宗的城市。遺憾的是，這段婚姻最後以離婚收場。

如今瑪麗亞終於找到生命中的摯愛大衛，決定攜手共度餘生，俄烏戰爭爆發時，她沒有一天不掛心尚留在烏克蘭的家人，她表示「坐而言不如起而行」，才決定貢獻自己一份力量，挺進烏克蘭邊境保家衛國。

瑪麗亞說:「自2014年以來，我們一直都在抗議、募資，或是揮舞著旗幟。現在，我們不能這麼做了。」知道自己的妻子要上戰場，大衛認為自己有責任保護她的安全，打算申請護照的流程通過後再飛去與瑪麗亞會和。

「如果烏軍不讓我們加入，我們還是會盡可能靠近，總是要有志願者!」最後她更信心喊話:「我不怕流血!我很強壯!」