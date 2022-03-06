台南市南區民宅起火，屋主蘇太太（灰衣者）站在門外看著自家火勢仍燃燒，驚魂未定。（程炳璋攝）

起火住宅位在住宅區內，附近多數居民經營成衣加工業，對火警感到驚嚇紛紛逃出住家。（程炳璋攝）

台南市南區金華路二段289巷23弄1棟5樓透天民宅6日傍晚5時14日傳出火警，因地處住宅區，附近住戶聽見爆炸聲響，以為放煙火，看見濃煙竄出民宅，紛紛驚嚇逃出住家，蘇姓屋主嗆聲送醫，蘇太太表示起火點在3樓房間，是先生的行動電源爆炸引起。

51歲蘇先生之前經營電腦工作室，3樓房間都是電腦器材，他6日下午將行動電源插著充電，跑到4樓睡覺，太太則在1樓。傍晚5時許，突然3樓房間連續傳出2次爆炸聲，又竄出濃煙，鄰居紛紛大喊火燒厝。

蘇先生驚醒衝下3樓房間查看，看到行動電源已起火燃燒，蔓延其他電腦器材，他整臉被燻黑，逃出住家，因吸入過多濃煙嗆傷，警消將他預防性送醫救治。

蘇家火警從3樓一路延燒4樓，巨大黑煙竄天，警消人員出動多輛消防車到場，半小時後撲滅火勢，蘇太太驚魂未定站在家門外。她說，家中只有3人，兒子剛好不在家，先生與自己都沒大礙，直呼火燒成這樣，家人無恙是不幸中萬幸。

蘇家位在住宅區，附近多數居民都經營成衣加工業，大家見到火警十分驚愕，紛紛逃出住家，擔心火苗蔓延，火警造成蘇家3、4樓付之一炬，隔壁民宅牆壁遭濃煙薰到焦黑。警消撲滅火勢，等候火調課進一步調查釐清詳細起火原因。