美國聯邦參議員葛蘭姆近日接受《福斯新聞》訪問時，呼籲俄國人民暗殺普丁，認為這是結束俄國入侵戰爭唯一的辦法。對此，資深媒體人黃暐瀚分析指出，要斬首普丁恐怕沒這麼容易，因為要斬首普丁，普丁若知道西方國家要派人暗殺他，他可能會先下手為強暗殺西方領導人。

對於美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）近日接受《福斯新聞》訪問時，呼籲俄國人民暗殺普丁，認為這是結束俄國入侵戰爭唯一的辦法，雖然這說起來簡單，但做起來卻很難。

黃暐瀚6日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，美國政府可能並沒有想斬首的意圖，因為要斬首普丁，普丁若知道西方國家要派人暗殺他，他可能會先下手為強暗殺西方領導人，尤其普丁是俄羅斯政治和軍事領導人，北約對他是很投鼠忌器，因為若貿然出兵，有專家曾評估，最終將可能引發核武大戰，後果將不堪設想。

黃暐瀚續指，因此，當烏克蘭總統澤倫斯基要求北約在烏克蘭上空劃設禁航區，北約雖然有能力介入，但實際上根本不願意介入，只願意給予有限度的軍事援助，正是因為普丁才表態，制裁俄羅斯、設置禁航區，等同對俄羅宣戰，因此北約還是相當忌憚俄羅斯。

黃暐瀚強調，要斬首普丁恐怕沒這麼容易，因為他的維安防護裡裡外外圍了四圈，防護是非常嚴密的。因此，戰爭要有結果，還是要看後面第3次、第4次甚至之後的談判結果才能看出後續走向，在沒有談出結果前，北約跟美國若仍沒有介入，烏克蘭就只能自己幫自己了。