北韓5日又發射準中程彈道導彈（MRBM），北韓官媒6日表示這次仍是為了「開發偵察衛星所需試驗」。南韓軍方認為，從射程、射高等參數來看，此次發射的導彈與上月27日的準中程彈道導彈類似。

南韓聯合參謀本部此前表示，5日上午8點48分許發現一枚彈道導彈從平壤市順安地區朝著韓半島東部海域發射，飛行270公里左右，最高飛行高度560千米左右。