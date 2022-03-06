北韓又發射導彈 聲稱開發衛星所需 19:192022/03/06 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓5日又發射準中程彈道導彈（MRBM），北韓官媒6日表示這次仍是為了「開發偵察衛星所需試驗」。南韓軍方認為，從射程、射高等參數來看，此次發射的導彈與上月27日的準中程彈道導彈類似。 南韓聯合參謀本部此前表示，5日上午8點48分許發現一枚彈道導彈從平壤市順安地區朝著韓半島東部海域發射，飛行270公里左右，最高飛行高度560千米左右。 北韓不顧國際情勢再射彈 日本防相譴責斷難接受 日本研判北韓試射彈道飛彈 未入日本專屬經濟區 #聯合 #發射 #彈道導彈 #北韓 #導彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯警告動用核武 美軍這舉動安靜回應 23:272022/03/03 軍事 南韓總統大選前挑釁 北韓疑發射飛彈 08:172022/03/05 國際 具轉機題材 產品持續放量 磐儀鈺太 業績進補 04:102022/03/06 產業特刊 未雨綢繆 北韓近期大買中國食用油 15:102022/03/03 財經 華上治晚期肝癌2線治療新藥 獲TFDA許可進入臨床Ib／II期 13:242022/03/04 財經 南韓總統大選在即 北韓今年第9度搗彈 04:102022/03/06 話題觀察 人行：加快構建金融有效支持實體經濟機制 21:302022/03/04 財經 俄羅斯擁關鍵原物料 制裁考驗科技產業供應鏈 08:002022/03/04 財經 張軍：願相關當事方共同確保烏克蘭核設施安全 09:182022/03/05 兩岸 2百平民死 烏總統為國民自豪：我們英勇抵擋入侵 10:472022/03/03 國際 烏克蘭問題緊急辯論 陸代表：UN介入只會激化矛盾 09:242022/03/04 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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