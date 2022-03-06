迪士尼經典動畫《阿拉丁》上映30週年，動畫交響音樂會將在台首演，屆時除了精靈、阿拉丁、茉莉公主歌手，也將有神祕失控人聲樂團參與演出。

《阿拉丁》於1992年上映，精彩的劇情、豐富的魔法與冒險、驚人的視覺效果與迷人角色，刷新動畫片票房紀錄，並獲得奧斯卡獎最佳電影配樂、奧斯卡最佳原創歌曲、葛萊美獎年度歌曲等大獎。還有續集電影、動畫影集，2014年音樂劇版登上紐約百老匯舞台，2019年真人版電影票房口碑再獲好評。

2021年，MNA牛耳藝術向迪士尼音樂集團提案製作《阿拉丁》動畫交響音樂會，在疫情中經過多次討論、延宕、重啟，最終拍板確定四月在台灣全球首演。

本次製作演出卡司邀請海內外歌手選角，劇中最經典的角色——神燈精靈，在前有動畫版羅賓・威廉斯，後有真人版威廉・史密斯等巨星樹立的高牆下，最終與迪士尼音樂集團共同決定由與真人版精靈風格相同——非裔並擁有美國爵士樂演唱風格、2019年《獅子王》電影交響音樂會演唱辛巴的葛雷哥萊・弗萊契（Gregory Fletcher）挑樑，阿拉丁演唱則由陳章健擔任，​茉莉公主的歌手為劉軒蓁。

樂團部分包括長榮交響樂團和神祕失控人聲樂團​，指揮為廖國敏。演出將於4月4日至5日在台中國家歌劇院、4月9日在高雄衛武營歌劇院、4月10日在台北國家音樂廳登場。