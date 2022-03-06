國內最大間的兩家洋酒進口商「酒條通洋酒」及「橡木桶洋酒」，近來因進口一支英國威士忌，雙方因售價價差太大，引起代理商橡木桶董事長陳春安親自在酒條通洋酒連鎖臉書粉專留言：「請你下架否則本公司「橡木桶洋酒」將向法院提出告訴」，但平行輸入的酒條通董事長江偉正也連續反擊強硬表示，「絕對不接受任何威脅而妥協，酒條通洋酒永遠是站在消費者立場不是誰威脅提告就會退縮的。兩大酒商間的價格戰爭引人注目。

兩大酒商戰火的導火線，主要是一支英國酒廠的單一純麥威士忌「潘迪恩」的定價，這支酒原本是橡木桶公司代理，但酒條通卻自行向酒廠購買平行輸入，造成同一支酒，在台售價價差超過千元的狀況。

1支威士忌差千元 國內兩大酒商董座隔空互嗆引戰火。(翻攝酒條通粉絲專頁)

此舉造成橡木桶洋酒董事長陳春安不滿，親自在酒條通洋酒的臉書粉絲團留言：「這是本公司國外委託代理台灣銷售產品，你低價出售影響到品牌形象」， 陳春安還嗆道：「請你下架否則本公司「橡木桶洋酒」將向法院提出告訴」。

但酒條通董事長江偉正也不示弱，在臉書上回應表示，「你在底下留言要求酒條通洋酒將潘迪恩文宣下架不然提告，我以酒條通洋酒董事長的身份請問橡木桶你有什麼資格?」

江偉正表示，「要我把文宣下架?酒條通堅持以合理的價格讓所有威士忌愛好者

，都可以用經濟實惠的價格喝到好的威士忌是哪裡錯了?你要怎麼賺錢是你的事情，我們沒時間去理你，但是你憑什麼要求我們要下架不然提告?我再一次用酒條通董事長的身份跟大家報告，酒條通堅持用最合理的價格讓所有的消費者買到CP值最高的酒，這個決心是誰也沒辦法改變的，絕對不接受任何威脅而妥協，酒條通洋酒永遠是站在消費者立場，不是誰威脅提告就會退縮的。」

陳春安則表示，酒條通洋酒平行輸入後削價競爭，造成小品牌無法正常銷售，除了潘迪恩品牌受傷害，也影響到台灣全國經銷通路業者，使經銷通路商生存困難。

陳春安也向江偉正喊話，「我是請他把文宣撤下來，不是把酒撤下來。」陳春安表示並沒有不滿價格，這也不是行規問題，只是希望對方不要抄他的文宣或威士忌名字。陳春安強調，「那款酒的名字是我取的，雖然我沒有去登記，但是台灣著作權法是只要能證明就擁有著作權」。

陳春安呼籲江偉正能知錯能改，不要一錯再錯，「你是年輕人，剛起步，不想一把將你推倒。」

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