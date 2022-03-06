俄羅斯總統普丁日前曾下令將核武力量調至「高度戰備狀態」，如今又傳出俄羅斯核武空軍基地的戰鬥轟炸機「蘇愷24」已就位。前空軍副司令張延廷表示，普丁曾要在歐洲的俄羅斯公民離開歐洲，因此萬一對方動手，或許俄羅斯會有動核武的決心。所以面對戰爭，要做最壞的打算。

普丁警告西方國家在烏克蘭上空設置禁飛區，形同「宣戰」，張延廷6日在政論節目《新聞大白話》中表示，普丁對烏克蘭並不會用戰術核武，核武則是對著西方，西方看到核武已經準備，就取消禁航區。普丁講過一句話「視同宣戰」，俄羅斯對烏克蘭是使用傳統武器，比如火箭炮、裝甲、坦克，但不會對烏克蘭使用戰術核武；而對西方國家，會使用核武去嚇阻他們。

張延廷接著表示，烏克蘭將來面對的是單打獨鬥，以這些雜牌軍對付俄羅斯的軍隊。俄羅斯設置人道安全走廊讓烏克蘭民眾離開，不離開的會面臨地毯式轟炸、無差別轟炸，因此未來戰況會比較慘烈。

張延廷接著指出，俄羅斯整個戰略態勢由烏東向烏西進軍，俄軍已經攻佔了一半烏克蘭。蘇愷24可掛兩枚戰術核武，可做縱深打擊。如果西方國家介入，蘇愷24的戰術核武器當量從幾十公噸到幾千公噸，可毀滅一個軍團，所以對核武千萬不可掉以輕心。普丁曾要在歐洲的俄羅斯公民離開歐洲，萬一對方動手，或許俄羅斯會有動核武的決心；因此面對戰爭，一定要做最壞的打算。