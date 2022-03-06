在部落青年的解說下，馬卡道族經典的河祭、敬祖趒戲現身屏東公園，族人盼平埔文化走進市區、更廣為人知。（謝佳潾攝）

在部落青年的解說下，馬卡道族經典的河祭、敬祖趒戲現身屏東公園，族人盼平埔文化走進市區、更廣為人知。（謝佳潾攝）

「加蚋埔平埔夜祭」被登錄為屏東縣無形文化資產，在高樹鄉泰山村民的傳承下，成為全台保留最完整的馬卡道族傳統祭儀，而6日在部落青年的解說下，經典的河祭、敬祖趒戲現身屏東公園，族人盼平埔文化走進市區、更廣為人知。

加蚋埔馬卡道文化協會理事長閔黎明指出，每年農曆11月15、16日是加蚋埔平埔夜祭，族人在女祭司「阿姆」帶領下，於加蚋埔公廨遵循古禮祭拜祖靈，內容包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等，而在他的記憶中，從曾祖父輩起至今，這項文化從沒間斷過。

閔黎明說，族人相當重視這項文化，近年連泰山國小也加入傳承的行列，從小指導學生唱古謠、趒戲，大家的用心與努力感動不少人，除成功吸引青年返鄉尋根外，也讓青年投入田調工作，為自己的家鄉文化盡一份心力。

閔黎明說，其實馬卡道族人散居各地，包括現今的屏東市區，因此當屏東新故鄉文教發展協會邀請他們到屏東公園宣傳夜祭文化時，便馬上答應，盼藉此能讓更多人知道平埔文化。

為此，「棲身屏東─讓萬年溪再傳唱老祖的話語」6日在屏東公園登場，由部落青年潘智傑現場為民眾細說平埔文化。他說，屏市萬年溪一帶，就是以前的阿猴社，也是馬卡道族的分支，希望透過祭儀的呈現與介紹，喚起大家對傳統文化的重視。

現年28歲的潘智傑，在5年前投入尋根工作，他說，18歲時因翻祖譜而發現自己的身分，在父親的支持下踏上尋根之路，讀碩士班、博士班時，都以馬卡道族為研究對象，藉由學術資源進行各項田調，很慶幸有找到耆老留下珍貴史料。