台北市長選戰將在年底登場，民進黨推推派誰出馬角逐，引發各界關注，最近衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍、前副總統陳建仁都頻頻被點名，並被外界視為可能參選的潛在人選。值得注意的是，3人在「空戰力」上各有千秋，陳時中雖然創造大量聲量，但在臉書粉專的經營上卻不如林佳龍，而陳建仁的則是在形象上獲得最多正面評價。

「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析三人自去年8月來，近180天以來的網路聲量變化，結果顯示，在這段時間裡，陳時中今創造了109萬則聲量，遠超林佳龍的14萬、陳建仁的2.8萬。「TPOC台灣議題研究中心」指出，陳時中的防疫指揮官身份，對其維持聲量頗有助益。

不過，在臉書社群的經營上，林佳龍在這段時間裡共發出120則貼文，且粉絲互動狀況穩定；陳建仁只有14則貼文，且平均互動數約8千；至於陳時中則並未經營官方臉書粉專培養粉絲，若進入選戰階段，恐怕會少一個和選民直接溝通的重要渠道。

同時，「TPOC台灣議題研究中心」也分別從「群眾魅力」、「親和力」、「領袖特質」這3個面向，調查網友對這3位政治人物的印象。結果顯示，陳時中只有「親和力」在網友心中呈現正面，但在「群眾魅力」、「領袖特質」兩個部分卻常被批評傲慢，負面居多；林佳龍在「群眾魅力」、「親和力」中被評價為正，但在「領袖特質」部分則以負面印象居多；至於陳建仁在「親和力」、「領袖特質」、「群眾魅力」的正面詞彙分別佔100％、66％、77％，在3個面向都獲得正面評價。