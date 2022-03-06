救援人員架設省力滑車拖拉系統，順利協助呂姓民眾脫困。（金門縣消防局提供）

金門第一高峰太武山標高僅253公尺，但一再發生民眾迷路、受困事件，今天又有1位呂姓民眾隻身攀爬斗門古道，卻因岩石山坡陡峭加上風大，而在途中進退兩難。縣消防局據報出動2車6人，20分鐘順利救出脫困，虛驚一場。

消防局救災救護指揮中心在今天下午16時13分接獲呂姓民眾報案，稱他於斗門古道往太武山風動石電塔途中，因岩石坡度大，且山上側風強勁，幾次試圖往上繼續爬行未果，覺得十分疲累。

金沙分隊副大隊長董紀瑋率員共2車6人上山救援，憑著平日精實訓練，歷時約20分鐘即成功救出，呂姓民眾無明顯外傷，現場宣導登山安全知識，順利完成此次救援任務。

太武山標高僅253公尺，是台灣小百岳之一的花崗石山，近年多條祕境級的古道路線在網路分享下，吸引愈來愈多的登山客，多次傳出迷路甚至於失足跌落山谷情事。縣消防局第2大隊在2月中旬與金門國家公園管理處合辦救援演練，希望做到有備無患，而平日訓練今天就派上用場。

消防局長王世祿提醒，登山前應完成必要暖身，登山過程應評估自身體能狀況，量力而為，且應循金門國家公園管理處所公告標誌道路攀爬，除可確保登山過程安全性外，也可加速搜救定位，另活動過程中如有任何不適，應第一時間向外求援，保握黃金救援時效。