彰化高商6日舉辦畢業30年同學會「三十而麗、雲崗相聚」，近400位同學會再相聚，喚起青春歲月的回憶，有說不完故事。（吳敏菁攝）

彰化高商6日舉辦畢業30年同學會「三十而麗、雲崗相聚」，近400位同學會再相聚，喚起青春歲月的回憶，有說不完故事。（吳敏菁攝）

彰化高商6日舉辦畢業30年同學會「三十而麗、雲崗相聚」，近400位同學會再相聚，喚起青春歲月的回憶，有說不完故事。（吳敏菁攝）

彰化高商畢業30年校友，6日返回母校參加再相聚，當年畢業900多人，半年前開始超級尋人任務，首位報名賴麗嬌今年1月遭酒駕撞倒往生，先生和兒子特別替她來赴這場生前心心念念同學會；遠嫁澳洲賴月鈴則頂著疫情和距離壓力，千里而來重溫情誼，有說不完感人故事。

彰化高商舉辦畢業30年同學會已經持續6年，「三十而麗、雲崗相聚」成了校園最美傳統，今年由1992年畢業同學主辦，活動總召黃仁駿、副總召高錦珠、教官劉瑞齡半年前開始尋人，縣長王惠美說，彰商人在社會各領域發光發熱，召集人用心，失聯30年得以再召集一起，真的不容易。

彰高校長粘淑真表示，校友們回娘家，情感濃厚，當時全校近900人，找到近400位同學，開心齊聚一堂，校友真是處處展現了驚人的連結，讓人看到對母校的情感，各屆校友也紛紛投入當志工，以行動支持，可謂是「一日彰商人，一世彰商情」。

高錦珠說，這次同學會彷彿時空穿越，當年擔任儀隊的同學，還找回30年前的儀隊制服，重新穿上，引領大家再唱一回當年的軍歌，大隊長喊口號，喚起了往事歷歷再目；當年訓導施坤艦贈詩文、賴耀裕也是書畫名家，提供書法、畫作抽獎，無價回憶，留下最珍貴的紀念。

同學會讓人惋惜是當年廣告科賴麗嬌嫁到台南，是前新市區長的大媳婦，對攝影、畫畫和插花都很在行，還經常協助南科管理局的活動攝影，1月前往南科園慶幫忙現場拍攝時，途中卻遭酒駕撞上身亡，震驚各界。

賴麗嬌特別期待這次同學會，是第一位報名，昨天賴麗嬌就讀博士班的兒子和先生特別替她來「赴約」，同學們感動得熱淚盈眶，她永遠活在大家的心中，依然美麗善良、才華洋溢。

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