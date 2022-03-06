彰化縣人口快跌破125萬大關，正值推動升格的時機，「留人」成了的競選主軸，縣長王惠美疾呼中科精密園區早日過關；民進黨彰化縣黨部主委邱建富要求都市計畫釋出更多建地、規劃「縣立工業園區」，前縣長魏明谷強調以綠電碳權為籌碼，吸引高科技廠商進駐。

彰化縣人口流失速度加快，2010年台中升格後尤其明顯，每年減少3000至5000人口，今年彰化正要拚升格，近來每月流失上千人，到2月底已來到125萬2999人，向來穩坐第一大縣的彰化人震驚，共感「薪酸」。

縣長王惠美表示，盤點彰化縣人口外移最大原因在工作機會，特別是八大分局區跑最快的是二林，期盼二林中科精密園區早日通過，創造更大空間讓產業進駐，吸引更多工作人員，縣府各局處也在努力想辦法、提方案。

爭取民進黨提名參選縣長的邱建富，提出都巿計劃要釋出更多建地，降低土地成本，建造平價房屋，縣府要全力投入規劃「縣立工業園區」吸引投資設廠，並邀請高科技產業進駐，推廣文化、觀光等大型活動。

前縣長魏明谷也不放棄再戰，指出許多縣市都有高科技產業，拉高平均薪資，才造成彰化薪資倒數第一，招商引資是否積極是關鍵，要充分利用彰化風電全國第一，要求大企業在購買綠電碳權的同時，要同步投資彰化縣。

年底選舉彰化縣議員第一選區參選人數呈現大爆炸，綠營內爭出線尤其激烈，爭取民進黨提名楊子賢，6日在民權市場提出「青年在半線，就業一直線」，要求建立完整體制，吸引企業透過公部門系統求才，培養青年使用政府就業媒合系統，立委賴品妤特別來站台。

爭取民進黨提名的辜皇譯，6日也在立委林靜儀的陪同下到三民市場掃街，他說翁金珠執政時彰化人口多達131萬人，台中升格後，福利、預算規模都遠本彰化好，人口快速流失，參選就是要監督執政創造更好的條件。