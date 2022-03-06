28歲曾姓男子與陳姓女友昨（5）日駕車出遊，行經新北市坪林區北宜路52.6公里處時，曾男疑似精神疾病發作，竟突然下車跨越公路護欄，消失在茂密林木間，陳女焦急向警方報案，警、消動員搜尋，今（6）日上午在四堵溪面尋獲曾男，但已無生命跡象，送醫搶救仍告不治。

警方表示，昨晚7時許獲報後立即派員趕往，到場時僅有陳女在車內，陳女哭訴，男友疑似精神疾病發作，跑下車後即不知去向，擔心男友會做出傻事。

警方會同救難人員沿曾男離去方向搜尋，至昨晚11時均未發現曾男，由於天色昏暗，故暫停搜救。今天上午繼續展開搜救行動，上午9時許在坪林區石嘈里四堵溪溪面上發現曾男，已無生命跡象，經搶救上岸後迅速送往萬芳醫院急救，但仍宣告不治。警方已報請台北地檢署相驗，以釐清曾男死因。

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