路燈幫忙照亮夜歸辛苦的人們，若倒塌便影響民宅住戶；有名網友在臉書貼文並分享3張圖，他表示路燈撞進家中報警求助，卻被警察回應「別惡作劇」；從圖中可見燈座腐鏽嚴重，導致路燈倒塌影響民宅；網友笑稱「要修桿了」、「強大的狗尿尿」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文上傳3張圖，他表示路邊有支燈桿倒塌撞進家中，他急忙撥打電話報警「路燈撞進來我家」，卻被電話中的警方表示「別惡作劇」；從圖中可發現，路旁燈桿疑似底座銹蝕嚴重，導致偏倒在原PO家中，。

他報警表示路燈撞進家中，警方則回「別惡作劇」；網友表示「強大的狗尿尿」。（翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「人在家中坐，桿從天上來」、「這路燈底座銹的很厲害，沒撞斷也撐不久，算是提前解決一個隱患」、「跟飛機撞Taxi，一樣讓人傻眼！」、「要修桿了」、「路燈說：我好冷，讓我進去取暖」、「我只想唱！我讓你依靠，讓你靠」、「路燈也會累好嘛！他只想好好睡一覺」、「路燈：站這麼多年了，我休息一下」、「還好這次是倒向牆壁 如果向像車道就危險了」。

另外也有網友開玩笑說「應該是被長期的尿到生銹倒掉的」、「強大的狗尿尿」、「都是小狗尿尿害的」、「附近的小狗都固定來這路燈尿尿嗎」、「被狗尿腐蝕了」、「狗狗長期尿尿」。