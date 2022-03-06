東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，留學生在合唱知名的震災復興應援曲《花將綻放》時感動落淚。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，留學生在合唱知名的震災復興應援曲《花將綻放》時感動落淚。日本在台留學生山內和歌奈希望不只表達單方面的感謝，也能傳達台日努力相互扶持、向前邁進的使命。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，現場有摺紙鶴活動，邀民眾一同震災中不幸逝世的日本人祈福。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，現場有摺紙鶴活動，邀民眾一同震災中不幸逝世的日本人祈福。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，小朋友穿上浴衣，拿起畫筆在紙杯上作畫寫字。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，以超過百個彩繪紙杯做成的小燈籠，排成「311」、「謝謝台灣」字樣，感謝台灣人當年的慷慨應援。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，現場邀請民眾體驗浴衣服裝。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，1名爸爸帶著強褓中的嬰兒體驗浴衣服裝。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，參加浴衣體驗的民眾在淡水街頭拍照留念。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」在淡水老街廣場感恩紀念活動，台北日僑學校的學生進行舞蹈表演。（黃世麒攝）

東日本311大震災即將屆滿11周年，由日本在台留學生所組成的「謝謝台灣活動執行委員會」6日在淡水老街廣場舉辦「謝謝台灣－日台心之絆」感恩紀念活動，感謝台灣人當年慷慨解囊，援助逾200億日幣，協助東北震災復興。主辦單位在現場設置照片牆、浴衣體驗、紙鶴祈福、燈籠彩繪、舞蹈合唱等活動，最後在知名的震災復興應援曲《花將綻放》大合唱，及「謝謝台灣」排字點燈活動中畫下句點。

2011年3月11日下午2時46分發生在日本東北地方太平洋近海的芮氏規模9.0的強烈地震，是日本有紀錄以來發生規模最大的地震，在岩手、宮城、福島縣等多處地區測得6至7級以上震度，引發的巨大海嘯讓沿海城鎮受創嚴重，超過1萬5千人罹難，也造成福島第一核電廠事故，核災的影響至今仍未完全解除。 震災發生後，世界各國紛紛發起救援、援助活動，我國政府除立即派遣救難隊赴日外，官方及民間各團體亦踴躍響應捐助金錢逾200億日幣、上千公噸的救援物資，高居世界第一，並親赴災區賑濟和協助短中長期重建，讓許多日本人感恩至今。

參與活動的日本在台留學生山內和歌奈表示，「謝謝台灣」感恩紀念活動邁入第11屆，今年的主軸為「1（謝謝台灣）＋1（一起加油）」，目的不只表達單方面的感謝，也有台日努力相互扶持、向前邁進的使命。 除了各式表演及體驗活動，現場也和宮城縣南三陸町代表、團體視訊連線，向台灣人報告說明該地復興狀況，並期許在新冠肺炎疫情結束後，能和台灣的朋友們在當地見面重逢。