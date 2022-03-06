以色列總理納夫塔利．貝內特(Naftali Bennett)啟動調解烏克蘭戰爭計畫後，歐洲外交負責人何塞普．博雷利（Josep Borrell Fontelles）在西班牙《世界報》發文，懇請中國在解決烏克蘭衝突的過程中發揮調解作用，他說：「除了中國，沒有其他選擇」。

《法國國際廣播》報導說，歐洲外交負責人何塞普．博雷爾在《世界報》上撰文稱，「我們（歐洲人）不能成為調解人，這很明顯。.......沒有諾曼地模式。」他解釋道，自2014年以來，諾曼底模式已經使俄羅斯、烏克蘭、法國和德國等4方外交參與討論框架，致力於烏克蘭東部的和平進程。

博雷利強調，「而且解調人不可能是美國」，那會是誰？博雷利肯定說：「那只能是中國」，博雷利並保證「沒有其他選擇」，「外交上不能只有歐洲或美國，中國外交必須在烏克蘭戰爭中發揮作用。」

不過博雷利承認，歐盟和北京都沒有提出中國在烏克蘭戰爭中可能做為停火調解人。博雷利說，「歐盟沒有要求，他們（中國人）也沒有提出要求」。

報導說，致力於與莫斯科建立無限制夥伴關係的中國，迄今為止一直沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，甚至拒絕使用「入侵」字眼。然而，據大陸國家電視台《央視》表示，中國外交部長王毅上周二曾說，中國「對烏克蘭和俄羅斯之間的衝突深感遺憾，並對平民遭受的傷害給予極大關注」。