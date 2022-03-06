虛擬YouTuber（Virtual YouTuber，縮寫為VTuber）從日本起源，是由虛擬的人物進行Youtube影片製作，賣聲不賣臉的模式頗受歡迎。不過有個叫勞倫伊羅斯的實況主，在直播中竟被抓包看盜版的日本成人片，連偏好的女優類型都跟著曝光，勞倫伊羅斯趕緊道歉後仍無法止血，已全面暫停活動好好反省。

勞倫伊羅斯最近在遊戲直播中打開檔案總管，被眼尖的網友看到有2個資料夾「MIAA-452」和「msvd-469」，搜尋後發現竟是貧乳AV女優松本一香的影片番號，2部片子的類型都大同小異，疑似洩露自己的性癖好。

勞倫伊羅斯的資料夾裝著AV女優松本一香的盜版謎片。（圖／推特）

由於A片是下載盜版的，勞倫伊羅斯意識到不對勁，趕緊將這支直播影片設定為不公開影片，並發文辯解自己會這樣做是因為洩露到未發表的歌曲，結果反而讓網友反感，紛紛上傳勞倫伊羅斯疑看盜版A片的截圖，要求他把話講清楚，以及向下載、觀看盜版一事道歉，這場風波連AV女優松本一香都注意到，隔空提醒勞倫伊羅斯要去正常管道看成人片。

風波延燒2天，勞倫伊羅斯所屬公司PO聲明，認了那2部片確實是盜版，但強調是加入團體前就載的，承諾未來會加強教育旗下的員工，避免再犯類似的錯誤；眼見紙包不住火，勞倫伊羅斯這才發文道歉，表示會先暫停活動，好好反省自己的過錯。