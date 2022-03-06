俄羅斯揮軍入侵烏克蘭引爆血腥衝突，引發各國關注，有許多國家紛紛譴責俄羅斯是入侵者。不過，針對不挺烏克蘭，是不是就是支持俄羅斯？面對網友的問題，藥師林士峰直言，這兩國和台灣都沒有邦交，我們為何要選邊站呢？「我倒是想反問你們，當年美國發起了阿富汗戰爭，怎麼不見你譴責呢？」

林士峰今天(6日)在臉書上表示，有些網友問他，「你不挺烏克蘭，難道你支持俄羅斯嗎？」對此，林士峰指出，「我的答案很清楚，這兩國跟我們都沒有邦交，我們為何要選邊站呢？」如果是因爲俄羅斯發動戰爭而跟著美國爸爸譴責，「我倒是想反問你們，當年美國發起了阿富汗戰爭，怎麼不見你譴責呢？」

林士峰認為，說到不表態「未來台海戰爭一旦發生，你要如何期待這些大國幫我們」，這種論調很荒謬，保家衛國要靠自己，很難理解嗎？國與國之間從來只有利與不利的選擇，只有你有沒有實力值得別人出兵協助，僅此而已，國際地位要靠的是自己，而不是讓利，不要只批評敵對陣營投降主義蔓延，而對無償引萊豬入台這種喪權辱國行為視而不見。

林士峰直言，二分法很容易理解跟帶風向，但人類的思考真的沒那麼單純簡化，「我知道對民進黨的支持者來說，有很多人是因爲討厭國民黨而支持民進黨的，但是我相信對更多不表態支持哪個政黨的民眾來說，寧可投上廢票，也不願意選邊站，一定要支持任何一方」。下降投票率表達對時局的不滿，不也是一種表態嗎？