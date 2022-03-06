謝和弦第二任妻子莉婭（現名陳緗妮）上(2)月與歌手祈錦鈅開戰，祈錦鈅後來公開向謝和弦夫婦道歉，本以為事情就此落幕；但祈錦鈅日前又突飆罵「Bitch」，莉婭則稱有請公關邀祈錦鈅同台，希望就此和解，但也被拒絕。對此，AV導演圤智雨則透露自己就是牽線人，公開居中斡旋的始末；他建議祈錦鈅「砍掉人設、做自己」，也覺得莉婭雖然尋求「三贏」失敗，但還是有加分。

圤智雨今(6)日在臉書發文表示：「昨天(5日)莉婭提到，請祈錦鈅一起出席活動的公關，就是我，事情的起源是我發起的。我目前負責直播平台的媒體行銷工作，當然為了新聞最大化，記者會三贏的狀況下，我跟直播平台提出了可以結合祈錦鈅加莉婭ㄧ起成為四月的實體活動嘉賓，好處是，兩個人都在新聞點上，看似不對盤的兩人如果可以合體，新聞點會是大的 ，所以我先去邀莉婭提出我的概念，就在條件交換下她同意了。」

圤智雨繼續走動斡旋：「所以我去邀了祈錦鈅，用之前與她合作過壹週刊節目的製作人身分去提出這三贏計劃，也分析出，她目前最傷的部份是（我一個人住 ，多晚過來都可以）這句，會讓她難洗白，但如果兩人同台出席活動，並且讓莉婭提出，一切都是誤會啦，兩人私下談過後發覺是誤會，這樣祈錦鈅就瞬間洗白了，因爲公關角度來看，公關危機最好的化解方法就是讓敵人幫自己講話，那一切就搞定，雖然這會讓當事人很不舒服，但是，演藝圈本來就是這樣玩的，而祈錦鈅後來說要考慮就沒回應了，到了昨天新聞出來我才發覺哇靠，祈錦鈅出招了！！！」

「以上就是事情的過程」圤智雨提出他的建議：「最後我想站在公關的角度建議，祈錦鈅既然妳裝不下之前經紀人幫妳設定的人設，不如就打掉人設做自己吧，反正從文字中也看得出妳很衝，脾氣不太好，那就看要選擇哪個適合妳的藝人形象當範例，日本動畫中的NANA也許妳可以參考看看。」

他也提出對莉婭的想法：「而莉婭，我也建議，把心力重心放公益寫真跟新單曲吧，三贏雖失敗，但妳這一手，也是有加分的。Ps:我的重心一直都有公關危機的處理服務，只要有錢，誰都請得起我，我的業務範圍也不止Av 導演， 逆轉行銷也是我的拿手好戲。」