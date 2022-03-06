黃姵嘉射出滿分成績，跟王渝萱並列冠軍。（陳俊吉攝）

樓一安（左起）、黃姵嘉、王渝萱、黃聖球也到取景的娃娃機店繞繞。（陳俊吉攝）

片中黃姵嘉（左）在寧夏夜市連珠炮狂罵未婚夫賴澔哲。（希望行銷提供）

金馬獎3項大獎入圍的電影《該死的阿修羅》即將於11日上映，電影探討隨機殺人案社會事件，今下午導演樓一安攜主演黃姵嘉、黃聖球、王渝萱，重返片中隨機槍殺事件發生的關鍵場景寧夏夜市催票，4人也到射氣球攤位PK比準度，兩兩廝殺的結果最終由黃姵嘉、王渝萱兩位女神射手滿分奪冠。

射氣球比賽由黃聖球對上王渝萱、樓一安對上黃姵嘉，兩方勝者再一決冠亞軍，比賽開始前樓一安信心滿滿，嗆聲說電影拍攝時自己跟莫子儀就有來玩過，一定10發全中，結果話說太滿輸給新手玩家黃姵嘉，而片中的「槍手」黃聖球，同樣也不敵王渝萱快狠準的滿把滿分，冠軍賽由兩位女演員上演最後對決，雙雙滿分打成平手。

4人重返寧夏夜市，當時拍片的回憶也湧現，片中黃姵嘉跟飾演她未婚夫的賴澔哲有場爭執戲，今重遊舊地，黃姵嘉說她那一連串飆罵男生的戲根本就是潑婦罵街，演得自然完全無視夜市來來往往的遊客，「這戲比較像是獨角戲，對方沒有什麼說話的機會，都是我在宣洩不滿，像這種沒有對話的戲，確實有點難度，我演完還真的氣到發抖」。

黃聖球則說走在夜市裡面，當時演出槍手的感覺就回來了，彷彿角色上身，走在路上手都會不由自主放進外套裡想做掏槍的動作；王渝萱有場在暗巷拍進電梯的戲，當時已是深夜，她說：「深夜的夜市跟晚上的夜市感覺完全不一樣，可以看到夜市完全安靜的樣子。」她是寧夏夜市的常客，最喜歡地瓜球跟迷你火鍋，今宣傳活動吸引近百人圍觀，其中就有王渝萱的粉絲追到現場送上地瓜球。