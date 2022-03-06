台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警

台中民宅大火! 濃煙爆竄 6樓住戶難耐高溫跳窗 緊急送醫搶救

今(6日)下午4時29分，台中市中區興中街1棟7層樓住宅大樓發生火警，由於多人受困高樓層及電梯，有1男1女站在牆外鐵窗待救援，女子獲救後不停顫抖直喊：「好冷」；這場高樓層火警，目前得知1死6傷，1名婦人現場無生命跡象（OHCA），送醫搶救宣告不治。

台中1棟7樓高住宅傳出火警，警消獲報到場援救時，有1男1女站在牆外手緊握鐵窗等待救援，消防隊派出雲梯車將兩人平安救下，獲救女子不斷顫抖直喊：「好冷」，男子則緊抱她安撫。

台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

另有1名男子因不耐高溫，在消防人員尚未佈署好安全逃生氣墊前，便一躍而下欲逃生，所幸男子獲救後意識清楚，無生命危險，腰椎與顏面受傷，四肢則有擦挫傷。

這場高樓層火警，台中消防局已經派遣中區、大誠、信義分隊及第七大隊，出動消防車8單位、救護車22輛，人員85名，由中區分隊分隊長李震雁帶隊搶救；警消救出6名傷者，其中3人送中國附醫，2人送澄清平等院區；1名婦人現場無生命跡象（OHCA），送醫搶救19時45宣告不治。