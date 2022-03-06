T1聯盟目前戰績領先的高雄全家海神，6日作客新北中信特攻，由於特攻隊外援「早哥」厄力（Cleanthony Early）背部緊繃休兵一場，少了他將近27分，特攻上半場就陷入苦戰，曾落後達20分，但特攻們不放棄，下半場狂轟猛炸加上積極防守、爭搶籃板，在第4節一舉將比數超車，讓現場球迷為之沸騰，而中信特攻外援馬龍（Marlon Johnson）在第4節終了前16秒內個人連得5分，助隊91比90瘋狂逆轉勝。

特攻在對戰苦吞3連敗後，終於贏得本季例行賽對海神的首勝，特攻教頭李逸驊賽後說：「這是場令人感動的比賽，球隊可能常在領先情況下被逆轉，但這場在不少球員都腰痠背痛的情況下仍完成逆轉勝，對我們意義重大。」

全場斬獲31分、13籃板的馬龍，第4節剩不到16秒先投進三分球將落後分差追到只剩1分，隨後完成一次抄截，最後剩不到7秒再上籃投進超前分，他表示，自己就是很想贏球，比賽當下很專注，做好該做的事。

特攻阿巴西贊助22分、7助攻及4抄截抄截，替補呂濟而也有12分、5籃板好表現；海神以外援庫薩斯24分、14籃板最高，胡瓏貿、于煥亞與霍爾各12分。