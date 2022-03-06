許多人都有手機越用越卡的困擾，連最新版的iPhone也不例外，一名網友表示，使用iPhone 13 pro，因為很喜歡隨手拍照，原本128GB的容量，用到只剩不到30 GB，想詢問是不是因為這樣導致手機常常卡頓？有過來人一看直呼千萬別關機，並分享自己的超慘烈教訓。

一名網友在《PTT》指出，自己是用iPhone 13 pro 手機，容量128GB，因為常隨手拍照，所以有再購買iCloud 2TB的空間，不過近期發現手機使用上有明顯的頓挫感，包括開啟相機、App切換…等等，查看手機儲存空間時發現，已經使用了103 GB，剩餘容量不到30 GB。

原PO表示，原本以為只有RAM會影響手機效能，所以當初才選擇買128GB+iCloud空間，但若實際上剩餘容量也會影響手機速度，以他的使用習慣來說，下次可能得選擇更大容量，他好奇詢問，剩餘容量變少到底會不會導致手機lag？

貼文引起眾多果粉熱烈討論，網友紛紛回應「會影響吧」、「超過一半就會」、「會喔，之前朋友手機有接近容量上限後超卡的現象」、「我128G，從來沒有超過50G」、「我256G，也只用50G」、「剩幾G的話會，越舊的機型越明顯」。

還有過來人一看急喊「剩餘容量太少，千萬不要關機」，並分享經驗表示，前陣子手機容量快滿之後變超卡，更令人崩潰的是，一不小心關機之後，竟然直接「白蘋果」開不起來，而且他還沒備份，直呼是「血的教訓」。

有內行人分析，剩餘容量太少的確會lag，是快閃記憶體的運作原理使然，建議不要使用超過手機80%的容量，電池則要保持在20%到80%之間，否則性能和壽命都會下降，當你發現打開某些遊戲或其他App要重新下載的時候，就代表可能該清理空間了。