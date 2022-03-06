持續接獲民眾陳情網路速度慢、手機訊號差，嘉義縣國民黨籍詹琬蓁、無黨籍何子凡建議，不妨開放公有空間讓電信業者架設基地台，以改善網路、通話品質，還能增加公庫收入，不過，縣府新聞行銷處長蕭英成指公有建物設基地台有前提，至今NCC並未因特定區域訊號不良對縣府直轄建築提出建置基地台需求，且相關設置也須納入出入民眾、周邊住戶的疑慮做整體考量。

何子凡表示，嘉義縣的現況是，全縣5大電信業者基地台共計2701座，縣府及所屬機關土地、建築物設置基地台者卻只有13座，占比僅千分之4.8，連1％都不到，在民間裝基地台會惹來爭議情況下，公部門又不起帶頭作業，才會造成縣內上網速度遲遲無法提升，質疑縣府未配合中央政策指示及NCC要求。

何子凡更舉日本德島神山町為例，指小偏鄉因鋪設了當時全日本最快的光纖網路，成功帶動引居潮，連企業都進駐，強調網路也是基礎建設，包括科學園區要引進的智慧農業、無人機產業等都需要網路，但在電信業者找不到地方設基地台下，不僅民眾上網速度無法提升，也難以發展相關數位產業。

何子凡說，嘉義縣力倡轉型，公家機關更應該以身作則，帶頭開放公有建物和土地供電信業者架設基地台，才能為民表率。詹琬蓁也說，既然電信法開放公有建築、土地開放電信業者設基地台，公部門應多配合，如公部門擔心會引發民眾質疑，可比照萊豬公投時辦說明會來釋疑。

詹琬蓁透露，基地台不足是人人有感，像鹿草鄉基地台全縣最少僅49座，但馬稠後工業區就在鹿草，這麼多大廠進駐，網路基礎設施缺乏，縣府該如何推動轉型？

蕭英成強調，公家廳舍架基地台有一定前提，先是民眾反應收訊不良，業者又找不到適合架設地點，剛好附近又有公有廳舍或土地，而非輕易釋出公有建物蓋基地台，且NCC至今未要求縣府所轄公有建物，提出配合業者建置基地台需求，至於民眾如覺得訊號不佳，可通報新聞行銷處，再由縣府報請NCC督促電信業者改善通訊品質。