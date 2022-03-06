《前進戰略高地》

俄烏戰爭邊打邊談，俄軍攻擊烏克蘭境內的歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」，以致一度失火，曾引發外界核外洩的恐慌；俄軍持續向北推進，現在距離烏克蘭第二大核電廠僅32公里。國際事務專家賴岳謙表示，烏克蘭政府稱俄羅斯會摧毀核電廠，那是假新聞、宣傳戰。

賴岳謙5日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，俄國一定會確保烏東地區的供電安全，因為烏東地區是工業城市，用電需求量很大，所以要維持以後這個城市的運轉，需要確保電廠安全。

賴岳謙接著指出，俄羅斯會摧毀核電廠，那是假新聞、宣傳戰，但烏克蘭政府必須要這樣做，希望引起歐洲的恐慌、恐懼，然後更加同情並支持烏克蘭。如果他是烏克蘭政府，也一定會這樣做，告訴大家，俄軍要摧毀、炸毀核電廠，讓核電廠輻射外溢，會影響到整個歐洲的安全，所以北約一定要介入這個戰爭。賴岳謙指出，客觀來分析，這個並不是事實，屬於宣傳，而宣傳有很大部分是假新聞。

賴岳謙認為，西方的媒體、國家把俄羅斯的新聞幾乎封鎖，所以歐美國家的人民幾乎處在片面聽政府餵他們什麼新聞，他們就吃什麼新聞，歐美大媒體幾乎完全配合政府操作。賴岳謙強調，「我們有責任告訴民眾事實是什麼」。