高雄市1名14歲少女因父母離婚，從小和阿嬤相依為命，少女不忍阿嬤當臨時工辛苦賺錢，立志以後開餐廳當老闆讓阿嬤享福，少女為了建立基礎，想先至餐飲店打工，於是瞞著阿嬤離家找工作，無奈因年紀太小所找的餐廳業者拒絕錄用，少女因找工作碰壁，沒面子不敢回家，1個多月來寄宿友人家，阿嬤報警協尋，警方查出少女經常出沒在楠梓區的超商使用免費網路，循線找到少女，將她送返家。

高雄市警局少年隊警方2月中旬接獲家住楠梓區的一名婦人報案，婦人指稱14歲的孫女離家一個多月，深怕孫女在外發生意外，請求警方協尋。

警方調查，14歲的少女因父母離異，從小跟著阿嬤，因不忍心阿嬤在外當臨時工辛苦工作，想找餐飲店打工，累積餐飲經驗，日後可開餐廳當老闆，讓阿嬤享清福，於是瞞著阿嬤離家找工作。

由於少女年僅14歲，在外期間所找的餐飲或麵店，都因她年紀小不敢錄用，少女找工作屢次碰壁，覺得沒面子，不敢回家，於是寄住友人家；少女的阿嬤報警協尋後，警方透過少女的同儕，得知少女手機沒有付費網路，經常出沒在住家附近的超商使用免費網路。

警方於是在楠梓區各超商尋找，終於尋獲平安無事的少女，警方勸誡少女應以課業為重，好好讀書，才能幫阿嬤減輕負擔，以免阿嬤擔憂，少女允諾警方會用功念書，並孝順阿嬤，祖孫開心團圓。