奧丁丁體驗熱銷TOP4，奇萊南華 。（奧丁丁提供）

奧丁丁體驗熱銷TOP5，司馬庫斯與鎮西堡神木。（奧丁丁提供）

奧丁丁體驗熱銷TOP3，太魯閣錐麓古道。（奧丁丁提供）

奧丁丁體驗熱銷TOP5，司馬庫斯與鎮西堡神木 。（奧丁丁提供）

受到疫情影響，在地旅遊蓬勃發展，也帶動登山、露營熱潮，登山業者統計熱銷山林行程TOP5，包括熱門的阿朗壹古道、玉山、太魯閣錐麓古道、奇萊南華都在熱銷之列，許多名人也加入登山行列，帶動話題。

奧丁丁體驗旗下熱銷山林行程TOP5，其中第1名就是「阿朗壹古道」，古道全長7.2公里，全程步行約 5.5到6小時，為昔日原住民打獵，學者探險紀錄的路線，更是先民拓荒舊道，沿海岸線而行，風景優美、地質景觀豐富，走在鵝卵石鋪成的天然道路上，聽著浪花拍打的美妙節奏，站在制高點眺望蔚藍的海天一線，感受原始自然海岸樣貌，備受消費者青睞。

第2名為台灣屋脊玉山主峰，玉山為台灣5嶽之首，玉山主峰標高3952公尺，全峰由赤褐色頁岩所構成，半峰以上全是裸露岩石，主峰視野遼闊，是絕佳的展望台，全台灣山峰都在它的展望之下，巍峨高聳的氣勢，讓山友們皆以登頂玉山為榮。

第3名為「太魯閣錐麓古道」，這是合歡越嶺古道殘存遺跡，全程10.3公里，目前僅開放3.1公里，也就是錐麓吊橋至斷崖駐在所，採東進東出原路折返，全程高度落差約500至600公尺。行走其中，腳下便是蘇花斷崖，斷崖另一側則是近乎直立的峭壁，許多路徑僅容得下一人行走，驚險指數相當高。儘管如此，錐麓古道留存許多日本時期遺跡與台灣原民故事，更因地形緣故，能沿途觀賞溫帶植物與豐富生態，加上獨一無二遠眺太魯閣峽谷的遼闊大景，成為許多旅人永生難忘的回憶。

熱門山岳第4名是「奇萊南華」，平易近人的奇萊南華是登山入門者挑戰百岳的好選擇，前段多為緩坡好走的林道，後段登頂時高度落差也不會太大，非常適合登山初心者嘗試體驗。旅途不僅可欣賞台灣9大高山湖泊之一的「天池」，更可迎接絕美高山草原日出，享受屬於奇萊南華的日出、日落雙款橘黃美景，感受柔和又療癒的奇萊南華高山氛圍，讓身心徹底舒展。

名列第5的「司馬庫斯與鎮西堡神木」，位於台灣新竹縣尖石鄉後山，為台灣最高海拔的泰雅族原始部落，完整保留原始森林林貌與巨大神木群，擁有「上帝的部落」美稱，走入司馬庫斯與鎮西堡神木中，可享受被原始森林包圍的與世隔絕感，盡情徜徉於森林芬多精與豐富林貌，在清新空氣與蟲吟鳥鳴中重新感受心靈的寧靜與安定。