HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》2011年開播後，便受到全球觀眾的喜愛，在劇中飾演瑞肯德卡史塔克（Rickard Karstark）的資深男演員約翰史塔（John Stahl），卻在今（6日）驚傳4日撒手人寰，所屬經紀人已證實噩耗。

根據外媒綜合報導，約翰史塔的經紀人阿曼達·菲查蘭·霍華德（Amanda Fitzalan Howard）發表一份聲明，表示約翰史塔2022年3月2日於蘇格蘭的劉易斯島去世，留下妻子簡·帕頓（Jane Paton）；她更透露約翰史塔出道30多年，曾在蘇格蘭皇家音樂和戲劇學院學習，後來演過多部蘇格蘭的舞台劇，還曾在皇家莎士比亞劇團和倫敦國家劇院工作，最近的作品則是電視劇《Being Human》。

消息一出，震撼全球的粉絲，不捨約翰史塔突然離世。據悉，約翰史塔演過《冰與火之歌》第二、第三季，角色為史塔克家族族長瑞肯德卡，因在戰爭中痛失兒子，個性突然變得非常暴躁，還把怨氣發洩在蘭尼斯特家族身上，最終遭受斬首。

The Fate of Rickard Karstark - Game of Thrones

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