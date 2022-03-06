HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》2011年開播後，便受到全球觀眾的喜愛，在劇中飾演瑞肯德卡史塔克（Rickard Karstark）的資深男演員約翰史塔（John Stahl），卻在今（6日）驚傳4日撒手人寰，所屬經紀人已證實噩耗。

根據外媒綜合報導，約翰史塔的經紀人阿曼達·菲查蘭·霍華德（Amanda Fitzalan Howard）發表一份聲明，表示約翰史塔2022年3月2日於蘇格蘭的劉易斯島去世，留下妻子簡·帕頓（Jane Paton）；她更透露約翰史塔出道30多年，曾在蘇格蘭皇家音樂和戲劇學院學習，後來演過多部蘇格蘭的舞台劇，還曾在皇家莎士比亞劇團和倫敦國家劇院工作，最近的作品則是電視劇《Being Human》。

We are deeply saddened to hear of the death of John Stahl.



We were fortunate to work with John on Mary Stuart and The James Plays. His passing is a huge loss to the industry, and he will be sorely missed.



Our thoughts are with his loved ones.



📷Tommy Ga-Ken Wan pic.twitter.com/uzSmeIrcTz — National Theatre of Scotland (@NTSonline) March 4, 2022

消息一出，震撼全球的粉絲，不捨約翰史塔突然離世。據悉，約翰史塔演過《冰與火之歌》第二、第三季，角色為史塔克家族族長瑞肯德卡，因在戰爭中痛失兒子，個性突然變得非常暴躁，還把怨氣發洩在蘭尼斯特家族身上，最終遭受斬首。