國道3號苗栗縣後龍高架南下126公里處路段，6日凌晨發生一起4車連環追撞事故，造成1死3傷。31歲蔡姓男子車禍發生後自行脫困，不顧女友阻止返車拿手機，不料再被後方2輛轎車撞上，當場死亡。有現場人員透露，直接和尚未蓋上白布的大體面對面，直言「心理建設真的要很強」。
根據瞭解，55歲汪姓男子當時行駛在事故路段，他發覺引擎溫度升高，想減速切換到路肩，結果才要變換車道，就被蔡姓男子從後方追撞。蔡男的車子翻覆，而汪男的車則被撞卡在分隔島，蔡男原本與同車女友自行脫困，但疑似想回車上找手機，沒多久又被後方2輛轎車撞上，當場沒有生命跡象。
一名現場人員在臉書「爆怨公社」發文指出，凌晨3點30分左右事故已經排除，但當下直接和還沒有蓋上白布的遺體面對面，事後讓他心情非常悶，感嘆人生無常，要活在當下。
之後追撞的兩輛轎車，其中一輛也因為撞擊力道強大，也卡在分隔島上，現場一片狼藉，車輛碎片散落一地，4輛車嚴重毀損扭曲，整起事故釀成1死3傷，詳細肇事過程仍有待釐清。
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