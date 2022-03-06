俄軍戰機在這幾天遭到重創，航空極客俱樂部(The Aviation Geek Club)以「天降雨」來形容俄軍的慘況，被擊落的戰機有1架Su-30SM、2架Su-34，直升機有1架Mi-24、1架Mi-28、1架 Mi-35，和兩架Mi-8。大部分的損失都是在烏克蘭南部的尼古拉耶夫州(Mykolaiv)巴希坦卡(Bashtanka)地區發生的，顯然俄軍也沒有真的取得烏克蘭南部的全部控制權。其中一架被擊落的Su-34，1名飛行員死亡，另1名存活，被烏克蘭民眾俘獲，經比對，他是資深俄軍飛行員克拉斯諾魯切夫少校(Major Krasnoruchev)，與普丁合過照，也曾參加過敘利亞戰爭。

據烏克蘭媒體報導，他的Su-34以相當低的飛行高度在城鎮裡投放傳統炸彈，所幸沒有爆炸，守軍以防空飛彈將其擊落， 2名飛行員雖然彈射，但一名飛行員摔死，而克拉斯諾魯切夫少校的降落傘掛在民房上，頭部、臉部都在落地時受傷，之後被民眾發現。

克拉斯諾魯切夫少校曾在2016年與普丁、小阿塞德合影。(圖/The Aviation Geek Club)

經過身分比對，確定存活的飛行員是克拉斯諾魯切夫少校，他曾參在2016年加入敘利亞戰爭，駕駛Su-34打擊ISIS陣地，那也是Su-34的首次實戰，獲得不錯的評價。同一年，俄國總統普丁與敘利亞總統阿薩德共同視察赫梅明基地時，克拉斯諾魯切夫少校就以戰鬥功勳者的身分，與這兩名總統一起合照。

航空極客俱樂部稱，他是Su-34最資深的飛行員、試飛員，身上佩戴著契卡洛夫試飛中心(Chkalov State Flight Test Center)的徽章，可見其地位。據說他的戰機是在1,000公尺的高度被擊落，這相當不簡單，可能意味著烏克蘭還有除肩射飛彈以外的防空系統。