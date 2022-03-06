在中國被戲稱為現代反革命罪的「尋釁滋事罪」，是官方常用來對付異議人士的法條。但具律師身分的中國全國政協委員朱征夫認為，尋釁滋事罪概念過於模糊，極易被濫用，使社會過度刑法化。

中國新聞週刊報導，兼任廣東省律師協會會長的朱征夫直指，「尋釁滋事罪」存在著「體系上的邏輯缺陷」，應該適時取消。

朱征夫表示，「尋釁滋事罪」的構成要件缺乏明確性，而明確性是罪刑法定原則的基本要求。但在現實情況中，「尋釁滋事罪」對具體犯罪行為的表述，難以準確界定。

他指出，法條中「在公共場合追逐、攔截」的行為到了什麼程度，才具備破壞社會秩序的程度？而「隨意」、「任意」、「情節嚴重」、「造成公共場所秩序嚴重混亂」等表述，也具備極強的主觀性，但這些又是構罪的關鍵要件。

中國政法大學副教授、刑法學研究所副所長曾文科認為，「尋釁滋事罪」之所以在法學界和社會上引發爭議，主要是因為「適用的范圍太寬泛」，導致了一些沒必要入罪的行為也入罪，使得這一罪名成為「口袋罪」（指可輕易定罪，如同「什麼都能裝的口袋」）。

朱征夫認為，「尋釁滋事罪」所打擊的危害行為，都有相應法律處理，取消這項罪名不會出現法律空白。在中國「治安管理處罰法」中，對侮辱、威脅他人、故意傷害他人、故意毀壞公私財物、「聚眾擾亂公共場所秩序」等行為都有罰則。

他指出，由此可見，對於不構成犯罪的危害社會行為，仍可施加行政處罰，並非聽之任之，刑法並非唯一的打擊手段。

朱征夫認為，「尋釁滋事罪」的存在雖在一定程度上有利於懲治「危害社會秩序」的行為，「維護社會穩定」。但種種弊端也時刻侵蝕著中國法律的根基，其模糊性不僅影響人民群眾對權利義務的合理預期，也導致執法機關「選擇性執法」。

他指出，上述事實最終將損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對法律的尊重和信仰。因此適時取消「尋釁滋事罪」，勢在必行。（編輯：邱國強）1110306