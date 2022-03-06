新北林姓男子為某飛行傘俱樂部教練，去年6月不滿衝浪客活動範圍與飛行傘拖行位置重疊，先向劉姓、林姓男子下跪請求離開，但對方未有動靜，林姓教練不滿為五斗米折腰，竟嗆聲「不離開，用繩子弄死你」，並駕駛水上摩托車影響他人衝浪。基隆地院近日審結，依觸犯恐嚇等罪，處拘役35天。

判決指出，林姓教練去年6月20日中午在新北萬里區聽濤路靠近岸邊沙灘的海域，駕駛水上摩托車拖曳飛行傘，當時恰巧有一群遊客正進行衝浪活動，他認為，兩者活動範圍重疊，會影響飛行傘拉行，便要求劉姓、林姓男子離開該片海域，雙方互不相讓，爆發爭執。

林姓教練不滿對方無動於衷，竟出言恐嚇，「如果你不離開，我會用繩子弄死你」，更在衝浪範圍為中心，駕駛水上摩托車，影響林男進行海上衝浪、利用海域從事玩樂休閒活動的權利。劉男看見立即報請警方到場處理，並提出告訴。

基隆地院近日審結，法官審酌，林姓教練於案發時，先是下跪請求對方離開，發現勸說未果，不滿自己為五斗米折腰下跪，一時失控才口出惡言，並於開庭時坦承犯行，更向劉、林2人道歉、獲得諒解，依恐嚇危害安全罪、強制罪，分別處林姓教練拘役20、25日，應執行拘役35日，得易科罰金3萬5千元。