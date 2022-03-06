俄羅斯進攻烏克蘭引全球關注，世界各國雖陸續祭出制裁手段，但和平曙光至今仍尚未升起。來自烏克蘭的女星瑞莎今(6)日分享家鄉近況，感謝台灣援贈烏克蘭共27噸醫療物資，並強調台灣是個「愛很大」的地方，覺得她很幸福可以在台灣生活；還PO出挺身為祖國發聲的弟弟的照片說：「以你為傲」；她也指出烏克蘭目前的「5個慘況」，直言讓她看得非常心痛。

瑞莎今(6)日在臉書發文：「我要說真的很謝謝台灣，很謝謝所有想辦法幫助需要的人的台灣人！台灣是個很小但愛很大的地方，全世界都看得到，感覺得到！覺得很幸福可以在這裡生活，自由說想說的，與做熱愛做的事情。現在的烏克蘭真的很需要幫助，很多人被殺死，很多孩子們沒父母了，很多父母沒孩子了，很多女人被俄軍綁架，超多人沒家了，看的非常的心痛。」

瑞莎強調她對台灣的感謝之情：「台灣除了努力捐款，援贈烏克蘭共27噸醫療物資，還有很多很多台灣人一直幫烏克蘭發聲，很謝謝大家的堅持，不斷持續的給烏克蘭支持與關心，真的非常感動也感謝大家！照片上是我弟弟。弟弟， 你長大了！ I’m so proud of you（我很以你為傲）」

她發文所附的圖中，民眾集結在中正紀念堂大門前，畫面中有許多烏克蘭人，也不少台灣人到場撐烏克蘭，瑞莎的弟弟站在台上為祖國發聲；網友聲援：「天佑烏克蘭」、「烏克蘭加油」、「為烏克蘭祈願和平」、「也深深感謝瑞莎妳對台灣的貢獻！」，短短5小時便破6萬人按讚。