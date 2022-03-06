經濟部長王美花曾揚言缺電就請吃雞排，3日全台大停電後，成為各界嘲諷對象。核四公投領銜人黃士修今天(6日)在經濟部外發雞排，並質疑3日的停電其實就是缺電，且蘇內閣上任至今已經發生3次全國大停電，他還痛批王美花說話不算話，「懂不懂責任怎麼寫？」

黃士修今天發雞排的同時，也接受媒體訪問，他直言，當官的講話要算話，並指王美花賭雞排，結果303大跳電，「這就是缺電啦，不管你怎麼掰理由，你不發我來發」，這個雞排就是代表我們的不滿。

黃士修質疑，為何這幾次大停電，一座電廠出事會演變成全國電廠崩潰？「就是備用空間不夠、緩衝能力不夠維持電網穩定，這就是缺電，還說什麼停電不是缺電，人為疏失不缺電，什麼都不是缺電」。

黃士修指出，2017年的815大停電，導致時任經濟部長李世光和行政院長林全下台，反觀現在王美花和行政院長蘇貞昌屁股黏在椅子上，「你對得起林全、李世光嗎？你們蘇內閣3次全國大停電，接下來還要非核家園，人家歐盟都把核能算進綠能，你們還死鴨子嘴硬，真不知道民進黨跟財團勾結有多深」。

黃士修認為，雖然公投沒有過，但要維持現象狀蔡政府卻又拿不出解決問題的辦法。最近俄烏衝突，歐洲的天然氣供應被俄羅掐住，未來台灣用的天然氣更多，「這樣談什麼抗中保台？這根本就是賣台」。

黃士修直言，今天來發雞排，就是因為不爽，他相信大家也很不爽，「尤其一個政治人物，講話不算話、講白賊、跋歹筊」。他更痛批王美花為何經歷了3次大停電都不用下台？「這是我們的民主政治嗎？民主政治是責任政治，出社會的大人，懂不懂責任怎麼寫？」同時，黃士修也呼籲大家，「有雞排吃，當思無電無水之苦」。