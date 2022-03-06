中國航太科技集團一院領銜研製的長征2號丙運載火箭3月5日再次於西昌衛星發射中心點火升空，成功將銀河航太公司的02批6顆衛星及一顆微納衛星送入預定軌道，發射任務圓滿成功。本次任務發射的衛星將用於組成試驗用的低軌寬頻通信星座，以及星地融合5G試驗網路。

陸媒《科技日報》報導，由銀河航太公司自主研發、批量製造的第2批低軌寬頻通信衛星平均重量約為190千克，單星設計通信容量超過40Gbps。這6顆衛星將在軌與銀河航太首發星共同組成低軌寬頻通信試驗星座，並構建星地融合5G試驗網路「小蜘蛛網」，具備單次30分鐘左右的不間斷、低時延寬頻通信服務能力，可用於低軌衛星網路、天地一體網路等技術驗證。

大陸銀河航天公司研製的低軌寬頻通訊衛星，將組建融合5G的試驗衛星星座網路。（圖／銀河航天公司）

據航太科技集團長2丙火箭主任設計師李君指出，本次發射是長2丙火箭2級構型首次中心承力筒側掛式多星組網發射，另外還有多個新技術、新狀態的組合應用。

李君說，任務中試驗隊主動協調、快速反覆運算，短時間內確定系統介面；衛星需求盡可能通過集成成熟子技術和產品來實現，降低系統設計、試驗驗證量，因此大大縮短了任務回應週期——2021年5月份正式簽署發射服務合同，2022年3月份完成發射，創任務回應紀錄。

長2丙火箭副主任設計師邢建偉透露，在今年後續發射任務中，長2丙火箭還將計畫進一步開展基於降落傘的整流罩落區控制系統創新研究。

報導說，本次發射是中國大陸長征系列運載火箭的第410次飛行。