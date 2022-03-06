T1聯盟目前戰績第2的新北中信特攻6日上演落後20分逆轉勝的精彩戲碼，「苦主」也是聯盟龍頭高雄全家海神的總教練布蘭登，賽後痛心說：「這是我執教生涯頭一次在領先4分下，於比賽最後7秒和勝利擦身而過。」

全家海神上半場就奠定雙位數領先，曾領先高達20分，不過地主中信特攻毫不放棄，在球迷支持下透過防守帶動進攻氣勢，特別是末節緊要關頭讓海神發生失誤，讓海神隊傷心離開新莊體育館。

海神隊教頭布蘭登說：「這場比賽令人失望，一開始我們打得不錯，雖然有些高低起伏還是想辦法爭取回來，第4節有些防守漏掉了，以我執教經驗來看，沒有過比賽4分領先卻在比賽最後7秒輸球，中信特攻打出一場精采好球。」

海神先發後衛于煥亞說：「又是該贏未贏的比賽，輸掉這種球很洩氣，但我們不能難過太久，接下來還有比賽。」

其實在中信特攻外援馬龍（Marlon Johnson）得分後，海神都還有時間反攻，卻以失誤收場，于煥亞補充：「被馬龍投進三分球後，大家當下有點慌，站位佈署沒做好，對手也設陷阱去抄球，最後防守很積極。」