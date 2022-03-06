據《人民日報》今天（6日）報導，山東青島萊西、江蘇連雲港、河北石家莊三地相繼發佈確診病例情況，這三地確診病例都涉及到學校師生，截至3月5日24時，在青島萊西市本次疫情累計確診病例91例，其中學生78例，教師9例；3月4日、5日，連雲港市發現7名新冠病毒核酸陽性人員，均系同一學校師生；3月5日，石家莊高新技術產業開發區新增5例新冠確診病例，均為3月3日確診病例張某的同班同學，三地超100例師生感染。

★連雲港：7名陽性人員同一學校師生

今天（3月6日）江蘇連雲港疫情防控新聞發佈會上通報，3月4日、5日，連雲港市通過發熱門診就診、重點人群核酸篩查，發現7名新冠病毒核酸檢測陽性人員，均為同一學校師生，綜合流行病學史、影像及臨床表現，目前4名已診斷為新冠肺炎確診病例，3名診斷為無症狀感染者。

今天（3月6日）據「@連雲港發佈」稱，根據疫情防控要求，3月5日起，連雲港市部分地區的學校暫停一切線下教學，全面進入居家學習階段。為切實做好停課不停學工作，保障孩子居家學習效果，市教育局將通過連雲港智慧教育雲平台「雲海在線」開展港城名師線上教學服務，廣大學生和家長可以通過PC端和微信端登錄平台開展學習。

★青島萊西：學生78例，教師9例

今天（3月6日）山東青島市召開疫情防控新聞發佈會，會上通報，截至3月5日24時，萊西市本次疫情累計報告確診新冠肺炎病例91例，其中學生78例（77人為萊西七中的在校生，一人為萊西市院上鎮中心中學學生），教師9例（其中萊西市8例，市南區1例），市南區這一例確診老師在萊西七中工作。重點人群篩查了4例，專家診斷所有病例均為輕型。

根據大陸國務院聯防聯控機制有關規定，經綜合研判，青島市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）確定，自2022年3月5日零時起，將萊西市第七中學（龍口東路25號）調整為高風險地區。

★石家莊高新區：6名學生確診

今天（3月6日）河北石家莊高新區新型疫情工作辦公室發佈通報指出，2022年3月5日，石家莊高新技術產業開發區新增5例新冠肺炎確診病例（輕型），均為3月3日確診病例張某（河北商貿學校在校人員）的同班同學，都是張某的密切接觸者，都於3月3日被送至同一隔離點集中隔離。

今天（3月6日）河北商貿學校學生告訴人民日報記者：「目前我們處於隔離中，學校三千多師生都在配合防控需求，做好篩查。」根據疫情防控，凡是2月27日-3月2日期間出入過河北商貿學校的人員，請主動向當地社區或疫情防控部門報備，並配合實行相應管控措施。