基本面：訊連(5203)轉投資玩美移動掛牌具有巨大潛力，公司持股36.3％，掛牌後價值約3.66億美金，原始投入資金為0.36億美金，訊連2023年第三季可以開始處分持股，潛在收益高達90多億元台幣，貢獻達11個股本。去年業外認列投資虧損約7.8億元，2021年每股稅後虧損7.21元，主要為帳面影響，公司本業仍然穩定獲利。

技術面：消息面激勵，股價強勁反彈反映，120元進入長線套牢區，考驗市場對公司未來發展的認同度。

展望：2021年三大成長型產品線營收達3335萬美元，占公司總營收近6成，公司整體訂閱營收從2018年來成長7.7倍，2021年來自訂閱戶的營收比例高達70％。而Mobile APP手機行動創作應用程式營收從2018年的230萬美元成長到2021年底1040萬美元。

新事業臉部辨識先前進度較緩，2022年將加大投資及研發，第二季將推出智慧零售、智慧辦公室系統，垂直整合至用戶端。影音編輯部分會推出web-based系統，由於轉訂閱制狀況良好，未來主要事業體可望維持類似或是較2021年更高的成長幅度。預估在三大成長型產品線助攻下，今年營運表現將超越去年。

公司2022年將加大投資，研發費用成長幅度將從13％提高到20％。由於玩美掛牌後未來可提供處分利益，獲利上可藉由處分收益做彈性的調整。